عباس يمنح اسم الناشطة "راشيل كوري" وساما فلسطينيا رفيعا

قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن مساء اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع والدي الناشطة الأميركية "راشيل كوري"، منح اسم الناشطة الراحلة "راشيل كوري" "نجمة الحرية" من وسام دولة فلسطين.

يأتي ذلك بمناسبة اقتراب ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف غداً الاحد.

وكان قد منح ابو مازن اسم راشيل كوري الوسام؛ تقديرا لشجاعتها وإيمانها القوي بحق الإنسان في الحرية والعدالة والكرامة، واعترافا بالتضحية الكبيرة التي قدمتها دفاعا عن العائلات الفلسطينية التي هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلها، وهو عمل بطولي فقدت حياتها بسببه، ودفاعا عن مبادئها وقيمها النبيلة التي تؤمن بها.

وقال أبو مازن خلال الاتصال الهاتفي مع والديها :"عشية يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، نتذكر ونكرم ذكرى وقيم ومبادئ ابنتكم وابنتنا "راشيل"، وهي التي ناضلت من أجل حق الفلسطينيين في العيش بكرامة في وطنهم دون احتلال، وفقدت حياتها من أجل حرية الشعب الفلسطيني، الذي سيذكرها دائمًا كبطلة ومناضلة كبيرة من أجل السلام والكرامة والعدالة، ستبقى ذكرى راشيل دائما في أذهان وقلوب شعبنا الفلسطيني وجميع دعاة الحرية والعدالة في العالم".

وأكد تقديره للعمل الذي قام به والدي الناشطة "كوري" بإنشاء (مؤسسة "راشيل كوري" للسلام والعدالة)، والتي تعد بمثابة تذكير للتضحيات التي قامت بها راشيل وفقدت بسببها حياتها، وهي مؤسسة تساعد في توعية الأطفال والأجيال المقبلة بأهمية السلام والعدالة والقيم النبيلة التي ناضلت من أجلها "راشيل".