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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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عودة العمل في جميع المحاكم النظامية بالضفة غدا

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 19:40 - 28 نوفمبر 2020
السلطة القضائية السلطة القضائية
تقارير
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أعلنت السلطة القضائية اليوم السبت، عن انتظام العمل في كافة المحاكم النظامية بمختلف درجاتها في محافظات الضفة الغربية اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأكد رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، الإبقاء على إغلاق دائرة الكاتب العدل إغلاقا تاما، واستمرار العمل بالحد الأدنى في دائرة التنفيذ /استرداد أوامر الحبس/، وفقا لمستجدات طرأت نهاية الأسبوع، على أن ينتظم العمل في باقي مرافق المحكمة كالمعتاد.

كما دعت السلطة القضائية كل من يرتاد المحاكم، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، لمنع نقل عدوى فيروس كورونا، وتجنب العودة إلى الإغلاقات الكلية أو الجزئية للمحاكم.

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