هنية يعزي ظريف باغتيال العالم محسن زاده

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم د. جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، حيث قدم باسمه وباسم الشعب الفلسطيني وقيادة الحركة التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا باغتيال العالم د. محسن فخري زاده.

وأدان رئيس الحركة جريمة الاغتيال الآثمة، معبرًا عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية أمام هذا الحدث الجلل.

وقال إن عملية الاغتيال تعكس عقلية إجرامية تستبيح القتل في وضح النهار وبشكل سافر، مشددًا على أن سياسة الاغتيالات كما أنها لم تنجح مع المقاومة في فلسطين فإنها ستفشل مع الجمهورية الإسلامية وعموم الأمة ومحور المقاومة، وتعكس فقط طبيعة القائمين عليها الخارجين على كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.