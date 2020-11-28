إغلاق 9 مدارس في سلفيت بسبب كورونا

قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل اليوم السبت، إغلاق تسع مدارس في محافظة سلفيت لمدة 14 يوما بسبب اكتشاف اصابات بفيروس كورونا.

وأوضح كميل، أنه بعد التشاور مع مدير عام التربية والتعليم ومدير الصحة في المحافظة، ولما تقتضيه مصلحة الطلبة وحرصا على سلامتهم، تقرر إغلاق مدارس: بنات بديا الأساسية، وبنات سلفيت الثانوية، وذكور كفل حارس الثانوية، وبنات كفل حارس الثانوية، وبنات زيتا جماعين الثانوية، وبنات بديا الثانوية، وذكور سرطة الثانوية، والإسبانية الأساسية في سلفيت، وروضة النجوم النموذجية -من تاريخ الاغلاق.

وأشار بأنه تم إغلاق ثلاث شعب صفية في المدارس التي يوجد فيها اصابات لمدة 14 يوما وهي: فرخة الأساسية المختلطة، وذكور بديا الاساسية العليا، وبنات رافات الثانوية، وبنات دير بلوط الثانوية.

ولفت كميل إلى أنه تقرر اغلاق مدارس لمدة 24 ساعة لحين خروج نتائج الفحوصات وهي: ذكور زيتا، وجماعين الثانوية، وبنات مرده الثانوية، وذكور كفل حارس الأساسية، وذكور ياسوف/اسكاكا الثانوية.