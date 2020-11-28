مكز حقوقي يحذر من استمرار الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق الأطفال

حذر مركز حماية لحقوق الانسان من استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة بحق الأطفال الفلسطينيين المشاركين بالمظاهرات السلمية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة بعثها المركز إلى كل من رئيس مجلس حقوق الانسان ومنظمة اليونيسف، والمقرر الخاص لحقوق الانسان، وعدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية والأممية، وصل وكالة "صفا" نسخة عنها السبت.

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على التظاهرات الأسبوعية التي تخرج في الضفة الغربية بشكل أسبوعي، رغم أنها تظاهرات سلمية شعبية تطالب بحقوق الشعب المنتهكة وتعبر عن رفضها لجرائم الاحتلال.

وأدان إقدام قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي بشكل منظم وممنهج تجاه المتظاهرين السلميين شرق رام الله، مما أدى لإصابة فتى فلسطيني، حيث أظهرت الكاميرات ابتهاج جنود الاحتلال بإصابته.

وأوضح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية على مختلف أنواعها تواصل سياستها التحريضية العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية على وجه الخصوص، والتي تهدف من خلالها لحشد الرأي العام العالمي ضد الفلسطينيين، ومحاولة كسب التعاطف والتأييد الدولي.

وحذر المركز من خطورة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي العنصري المنظم والممنهج الموجه ضد الفلسطينيين عمومًا، مشيرًا إلى أنه طوال عقود مضت وسلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة تنتهج سياسة التحريض ضد الفلسطينيين، وهذا ما أظهرته الكاميرات على وجوه الجنود وفرحتهم بإراقة الدم الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي، والمتمثلة في أن يسود الأمن والسلام سائر البلدان، وتشكيل لجنة تحقيق في الحادث