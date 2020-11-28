تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا اليوم السبت في الدوري الإسباني

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني، حيث يعتبر لقاء اليوم من المباريات المهمة التي تجمع أتلتيكو مدريد مع نظيره فالنسيا مساء اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، في الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني “الليجا”، ويدخل كل من الفريقين اللقاء المنتظر بكل قوة بعد الانتصارات الهامة التي حققوها مؤخرا، فيسير اتلتيكو مدريد بخطوات ثابتة نحو الانتصارات محتل مركز الوصافة في ترتيب الليجا، وسنرفق لكم أدناه تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني.

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

تقام مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا على أرض ملعب ميستايا، ويستعد أتلتيكو مدريد في هذه المواجهة الهامة لاستعادة مركز الصدارة الذي انتزعه فريق ريال سوسيداد بعد أن حقق الفوز في مواجهته العاشرة، ممتلك في رصيده 23 نقطة، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد 20 نقاط، عقب أن سجل الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وسجله خالي من الهزائم،تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني، أما فالنسيا فيحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات.

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا اليوم السبت

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق الفوز على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني بهدف دون مقابل، فقد سجل اللاعب يانيك كاراسكو هدف لصالح فريقه، بينما سقط أتلتيكو مدريد أمام لوكوموتيف موسكو بفخ التعادل حيث انتهي اللقاء دون تسجيل أهداف، كما تعادل أيضا في لقاء الإياب بهدف مقابل هدف.

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، كيران تريبير، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو.

خط الوسط: جيرفري كوندوجبيا، خورخي كوكي، ساؤول نيغويز.

الهجوم: أنخيل كوريا، جوار فيليكس، كاركوس لورينتي.