تشكيلة ريال مدريد ضد ديبفوتور ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد ضد ديبفوتور ألافيس اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تشكيلة فريق ريال مدريد، والذي أنهي استعداداته لملاقاة خصمه ديبفوتور ألافيس مساء اليوم، في سياق لقاءات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني، ويدخل النادي الملكي المواجهة المنتظرة بعد أن قدم مواجهة مخيبة للآمال أفقدته صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

ويلاقي ريال مدريد نظيره ديبفوتور ألافيس على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وسيحاول أبناء المدرب زين الدين زيدان لتحقيق الفوز وجنى المزيد من النقاط واستعادة نغمة الانتصارات على أمل أن يستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني الذي تصدرها فريق أتلتيكو مدريد حيث سقط ريال مدريد في التعادل أمام فياريال، حيث انتهي اللقاء بالتعادل بهدف مقابل هدف ليحصل كل منهم على نقطة فقط.

أما على مستوى دوري أبطال أوروبا فقد حقق فريق ريال مدريد فوز صعب للغاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل النادي الملكي المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد تسجيله الفوز في 5 مباريات وتعادله في مباراتين وخسارته في مباراتين، أما ألافيس فيقع في المركز الخامس عشر برصيد بعد أن حقق الفوز في مباراتين، وخسر 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

تشكيلة ريال مدريد ضد ديبفوتور ألافيس

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ميليتاو، رافاييل فاران، ناتشو

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، مارتين أوديجارد

خط الهجوم: إيدن هازارد، ماريانو دياز، فاسكيز

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة ريال مدريد ضد ألافيس غياب سيرجو راموس، وكريم بن زيما بسبب الإصابة، وستكون التشكيلة كالتالي