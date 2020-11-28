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تأجيل إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "Falcon Eye 2"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:16 - 28 نوفمبر 2020
صاروخ سويوز صاروخ سويوز
تقارير
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أعلن مصدر في مجال الصواريخ والصناعات الفضائية، اليوم السبت، أن عملية إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي، الذي يحمل قمرا صناعيا إماراتيا، تم تأجيلها إلى 30 نوفمبر أو الأول من ديسمبر القادم.

تأجيل إطلاق الصاروخ مصدر: تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي مع قمر إماراتي

ومن المقرر أن تتم عملية الإطلاق من قاعدة "كورو" الفضائية في غويانا الفرنسية.

وأوضح المصدر أن إطلاق الصاروخ "سويوز"، سيكون إما يوم 29 أو 30 نوفمبر الجاري، وإذا لن يسمح الطقس بذلك، سيتم تأجيل الإطلاق إلى الأول من ديسمبر المقبل.

وسبق أن تم تأجيل عملية إطلاق الصاروخ "سويوز" الذي سيحمل القمر الصناعي الإماراتي "Falcon Eye 2" إلى المدار، بسبب مشاكل فنية عارضة.

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