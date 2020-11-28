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ألمانيا: اغتيال العالم النووي الإيراني يزيد الوضع في المنطقة تعقيدا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:16 - 28 نوفمبر 2020
مكان اغتيال فخري زادة مكان اغتيال فخري زادة
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دعت ألمانيا جميع الأطراف إلى تفادي خطوات من شأنها أن تزيد التصعيد القائم في الشرق الأوسط على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت عن متحدث باسم الخارجية الألمانية تحذيره في بيان خطي اليوم السبت من أن اغتيال العالم النووي البارز يزيد الوضع في المنطقة تعقيدا، مضيفا: "نحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التصعيد".

وأشار الدبلوماسي الألماني إلى أن هذا الحادث وقع قبل شهرين من انتهاء ولاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "قبل أسابيع من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم، من المهم الحفاظ على مساحة للتفاوض مع إيران بما يتيح تسوية الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي عبر الحوار".

واغتيل محسن فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي أمس في طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وحملت سلطات الجمهورية الإسلامية الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن العملية.

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