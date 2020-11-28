لا قرار بشأن الامتحانات بعد..الجامعة الإسلامية تقرر العودة التعليم عن بعد والسبب..!

أكد مدير العلاقات العامة بالجامعة الإسلامية سعيد النمروطي اليوم السبت 28/11/2020 أن الجامعة قررت الانتهاء من التعليم الوجاهي والعودة إلى نظام التعلم عن بُعد، حرصاً منها على سلامة طلبتها والعاملين بها، وخاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا ودخول فصل الشتاء الذي يساهم في تفشي الوباء.

وشدد النمروطي خلال تصريحات لصوت الاقصى ان الطلاب أنهوا المساقات العملية الوجاهية بمختبرات الجامعة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والمدرسين والعاملين بالجامعة تقرر العودة للتعليم الإلكتروني.

وبين ان الجامعة الإسلامية شكلت لجان طوارئ متخصصة وعملت على ترتيب المحاضرات بنظام إلكتروني، ويمكن القول أن الجامعة نجحت في التعلم عن بُعد خاصة وأن المدرسين والإدارة باتوا أكثر معرفة بتقنيات التعليم الإلكتروني، والطلاب أصبحوا أكثر خبرة من ذي قبل.

وقال ان انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت في قطاع غزة إحدى المشاكل التي تواجه التعليم الإلكتروني، والجامعة الإسلامية راكمت خبراتها بالتعليم الإلكتروني وهو ما يجعلها قادرة على تخطي الصعوبات واستمرار العملية التعليمية بكل يُسرٍ ونجاح.

وأوضح ان إدارة الجامعة لم تقرر بعد نظام الامتحانات النهائية، لكن الغالب أنها ستجري إلكترونياً بما يضمن عدم التجمع وتعرض صحة الطلاب والعاملين للخطر.