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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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صلاح: 500 موظف من أطقم وزارة الصحة بغزة مصابين بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 12:30 - 28 نوفمبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلن رئيس لجنة العزل المنزلي بوزارة الصحة معتصم سعيد صلاح أن عدد المصابين بفيروس كورونا من أطقم وزارة الصحة في قطاع غزة بلغ 500 موظف بنسبة  3.5% من المصابين.

وأكد صلاح في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى اليوم السبت، أن عدد المصابين من الاطقم الصحية يشكل عبء كبير على المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن القطاع يمر بمنعطف خطير مع زيادة أعداد اصابات كورونا بشكل يومي.

وقال: "ننظر بخطورة بالغة إلى ازدياد عدد الإصابات التي تتردد على المستشفيات خاصة الحالات المتوسطة والحرجة، وهذا يضع الاطقم الطبية في تحد كبير وسط ارتفاع عدد مصابي الصحة".

وحول العزل المنزلي بدلًا عن العزل في الحجر الصحي أشار إلى أن تسجيل 1000 اصابة يوميًا لأي منظومة صحية لن يجعلها قادرة على استيعاب وملاحقة هذه الأعداد الكبيرة، لذلك فقد قررنا اللجوء والذهاب لخيار العزل المنزلي.

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