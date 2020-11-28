هكذا تتعامل صحة غزة حال اكتشاف سيدة حامل او على وشك الولادة مصابة بـ"كورونا"

أكد د. هاني مهدي مدير قسم الولادة بمجمع شفاء الطبي اليوم السبت 28/11/2020 ، ان الوزارة قامت بتجهيز بروتكول للتعامل مع حالات الولادة في ظل تفشي وباء كورونا، وتم تدريب الطاقم الطبي للتعامل مع إجراءات الوقاية والعزل وفق التعليمات الطبية.

وبين خلال تصريحات لإذاعة الأقصى ان الوزارة قامت بتجهيز غرفة عمليات ولادة خاصة داخل مجمع الشفاء الطبي للمصابين أو الحالات المشتبه بإصابتها، وقامت بإعداد جدول طوارئ خاص يعتمد على التقليل من الاختلاط بين الطاقم الطبي.

وتابع الوزارة جهزت غرفة فرز للحالات الواردة لقسم الولادة، وعند ظهور أي أعراض يتم عزل الحالة بغرفة العزل ومن ثم توليدها بمعدات وإجراءات خاصة.

واكد ان أي حالة مصابة يتم عزل طفلها وعمل مسحة له بعد يومين من ميلاده، ونظراً لحاجة الطفل لأمه يتم إعادته لها ضمن إجراءات وقائية وتوصيات باتباع معايير السلامة.

وأوضح انه تم منع الزيارات لأقسام الولادة مع السماح لمرافق واحد فقط، وأدعو المواطنين لضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم الازدحام داخل أقسام الولادة، والتحلي بالمسؤولية وإتباع الإرشادات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا.