"إسرائيل" ترفع مستوى التأهب في سفاراتها حول العالم

أعلنت وسائل اعلام الاحتلال اليوم السبت 28-11-2020 رفع مستوى التأهب القصوى في السفارات "الإسرائيلية" حول العالم اضافة إلى رفع الاحتياطات والحذر الشديد من قبل الجاليات اليهودية.

وأوضحت القناة 12 العبرية، ان اتهام "إسرائيل" بالوقوف خلف اغتيال رئيس البرنامج النووي الايراني محسن زاده واحتمال الانتقام دفع "اسرائيل" لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خشية من الانتقام الايراني.

وفي الوقت ذاته فقد توعد المرشد الأعلى الإيراني القائد علي خامنئي اليوم السبت، بالثأر لاغتيال العالم النووي محسن فخري زادة الملقب بـ "أبو القنبلة النووية".

وقال: "على المسؤولين المعنيين متابعة جريمة الاغتيال ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءها ومتابعة الجهود العلمية"، مؤكدًا أن العالم فخري زاده اغتيل على يد المرتزقة المجرمين الجناة الأشقياء.

وأضاف "زاده هو أحد العلماء البارزين المميزين في المجالين النووي والدفاعي، وأنه "عنصر علمي فريد استشهد في سبيل الله لجهوده ومساعيه العلمية العظيمة".

وفي ذات السياق أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي، وأن هذا الحادث يظهر مدى "شدة يأس العدو"، موجها أصابع الاتهام لـ"إسرائيل".

وأكدت وزارة الدفاع الايراني مساء يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى الوزارة محسن فخري زادة.