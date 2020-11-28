ترقب غزي لموعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار ..ورابط الصرف

يترقب الغزيون موعد صرف المنحة القطرية اليوم السبت 28/11/2020 وخاصة مع اقتراب موعد صرف المنحة الشهري وقرب انتهاء الشهر الجاري ، وسط تداول العديد من الشائعات حول قرب موعد الصرف دون تحديد من أي جهات رسمية .

وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا، مساء الخميس الماضي، معلومات حول قرب موعد نشر رابط المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر 10، وموعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

ووفق ما تداول النشطاء، "فإنه سيتم نشر رابط المنحة القطرية يوم الأحد المقبل الأحد شهر أكتوبر، أما موعد الصرف سيكون يوم الاثنين، مشيرين إلى أن الصرف سيكون للأسماء في الكشف السابق.

ولم تصدر المصادر الرسمية أي معلومات حتى اللحظة حول موعد نشر الرابط أو موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة.

يشار إلى دولة قطر ستصرف للمرة الثانية على التوالي منحتها للأسر المتعففة في غزة، منذُ تفشي فيروس كورونا المسجد في الاراضي الفلسطينية، مطلع مارس الماضي، حيثُ اعلنت الحكومة في رام الله حينها حالة الطوارئ القصوى.

ويترقب أهالي قطاع غزة بشكل شهري أي أنباء أو أخبار عن موعد صرف المنحة القطرية لتيسير أمور حياتهم، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة المتفشية بين المواطنين، إلى جانب الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 13 عامًا، إضافة إلى أزمة الرواتب.

رابط صرف المنحة القطرية شهر 10 في حال تم تفعليه

ويقدم لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أدناه رابط صرف المنحة القطرية حتى يتمكن المستفيدين من الاطلاع على أسمائهم، التي تعلن عنها وزارة الاتصالات عبر موقها الالكتروني الرسمي، وتضمن إدخال رقم هوية المستفيد مع تاريخ ميلاده.

وكما هو متعارف عليه يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية في قطاع قبيل موعد الصرف الذي أعلن عنه السفير القطري محمد العمادي.