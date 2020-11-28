هل تم تحديد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بغزة ؟

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، اليوم السبت 28/11/2020 ، أن وزارته لم تحدد موعدأ لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ، مشيراً الى ان مؤشرات النفراجة المالية قد تدفعنا لتحديد موعد الصرف خلال الايام القادمة.

وقال الديك خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس وتابعتها فلسطين اليوم" عن وجود جهود تبذل لصرف الدفعة قبل نهاية العام ، لتكون هي الدفعة الثالثة التي تصرف للمواطنين من مخصصات الشؤون خلال العام الحالي 2020 .

ويشار الى ان العديد من الاشاعات التي تم تداولها عن صرف مخصصات الشؤون خلال الايام القادمة وخاصة بعد حدوث انفراجه واستلام السلطة لأموال المقاصة ، وسط ظروف اقتصادية صعبة لتلك الفئة .