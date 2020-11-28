صور: كويتيون يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية بطريقة ابداعية جميلة

يواصل الكويتيون ابداعاتهم في تأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية وتمسكهم بالقدس كقضية مركزية للأمة، ورفضًا للتطبيع الذي يقوم به بعض الأنظمة العربية وزبانيته.

كما يأتي التضامن الكويتي ردًا على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته على أيدي المستوطنين والمطبعين العرب الذي لم يترددوا في زيارة المسجد الأقصى تحت حراب وحماية قوات الاحتلال ومخابراتها.

وكان عددٌ من الكويتيين نصبوا خريطة فلسطين في حدائقهم الأمامية، في اشارة إلى أن قضية فلسطين لن يتم نسيانها مطلقًا رغم التطبيع المتواصل من بعض الانظمة العربية التي تحاول نسيان القضية.

وبعد نصب الخارطة توصل صاحب هذه الفكرة وآخرون الى فكرة جديدة إبداعية وخلاقة تعبيرا عن دعمهم، وهي ترقيم منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات التي تبعدها عن المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مجموعة صور لكويتيين قاموا بترقيم منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين المسجد الأقصى في القدس.

وأظهرت إحدى الصور عنوان منزل المواطن الكويتي عوض الوسمي، الذي أكد فيه على أن ديوانه يبعد عن المسجد الأقصى مسافة 1244 كيلومترا.

وسبق لهذا المواطن الكويتي أن وضع أمام منزله خريطة فلسطين التاريخية، موضحا عليها كل المدن المحتلة لا سيما القدس.

وأشاد مغردون بخطوة المواطن الكويتي، التي قام بها أشخاص آخرون لاحقا، معتبرين أن أهل الكويت يمثلون العروبة الحقيقية، خاصة في ظل رفضهم للتطبيع مع "إسرائيل".



