عباس يصل القاهرة غداً لأول مرة مند عدة اشهر للقاء الرئيس السيسي ..فماذا سيبحثان؟

يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غدا الأحد 29/11/2020 ، الى القاهرة في زيارة هي الاولى من نوعها منذ عدة اشهر للقاء شقيقه المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي".

دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية: قال ان رئيس السلطة عباس" يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غدٍ الأحد للقاء شقيقه المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وبين السفير دياب اللوح خلال بيان صحفي أن لقاء قمة سيجمع السيد الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي تسجيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها.

وأشار السفير دياب اللوح إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.