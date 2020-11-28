الشعبيّة تُندّد بجريمة اغتيال العالم الإيراني محسن زاده

ندّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اليوم السبت 28/11/2020 بجريمة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.

واعتبرت الشعبية خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنّ عملية الاغتيال تندرج في إطار القدرات العلمية والعسكرية ليس بحق إيران وحدها، كجزء من المخطّط الذي تقوده الولايات المتحدة إلى جانب الكيان الصهيوني باستهداف إيران الدولة والموقف المناهض لوجود الكيان الصهيوني والدور والوجود الأميركي في المنطقة.

ورأت الجبهة أن استهداف العالم الإيراني ببصمات إسرائيليّة هو جزء من سياق اعتمده الكيان الصهيوني منذ نشأته في استهداف الكفاءات العلمية في المنطقة وهو ما تجلى في استهداف علماء مصريين وعراقيين وغيرهم لحجر تطوّر شعوب هذه المنطقة وإبقاء التفوّق حكرًا له.

وعبَّرت الجبهة عن ثقتها بأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على استيعاب خسارتها في العالم النووي محسن زاده، وعلى تحقيق مزيد من التقدّم الذي يعكس تنامي وتطوّر القدرات الإيرانية على مختلف الصعد بما فيها العسكرية والأمنية.

وعبرت الجبهة عن تضامنها مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته الشجاعة، وعن تعازيها الخالصة لهما ولعائلة العالم محسن زاده.