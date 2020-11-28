ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشعبيّة تُندّد بجريمة اغتيال العالم الإيراني محسن زاده

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:34 - 28 نوفمبر 2020
جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

ندّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اليوم السبت 28/11/2020  بجريمة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.

واعتبرت الشعبية خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنّ عملية الاغتيال تندرج في إطار القدرات العلمية والعسكرية ليس بحق إيران وحدها، كجزء من المخطّط الذي تقوده الولايات المتحدة إلى جانب الكيان الصهيوني باستهداف إيران الدولة والموقف المناهض لوجود الكيان الصهيوني والدور والوجود الأميركي في المنطقة.

ورأت الجبهة أن استهداف العالم الإيراني ببصمات إسرائيليّة هو جزء من سياق اعتمده الكيان الصهيوني منذ نشأته في استهداف الكفاءات العلمية في المنطقة وهو ما تجلى في استهداف علماء مصريين وعراقيين وغيرهم لحجر تطوّر شعوب هذه المنطقة وإبقاء التفوّق حكرًا له.

وعبَّرت الجبهة عن ثقتها بأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على استيعاب خسارتها في العالم النووي محسن زاده، وعلى تحقيق مزيد من التقدّم الذي يعكس تنامي وتطوّر القدرات الإيرانية على مختلف الصعد بما فيها العسكرية والأمنية.

وعبرت الجبهة عن تضامنها مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته الشجاعة، وعن تعازيها الخالصة لهما ولعائلة العالم محسن زاده.

الأكثر مشاهدة

متعلقات