الاغلاق الشامل يدخل يومه الثاني في الضفة المحتلة

يدخل الاغلاق الشامل في الضفة المحتلة، صباح اليوم السبت 28 /11/2020 يومه الثاني والاخير ، للحد من تفشي فيروس "كورونا"، وفقا لقرار مجلس الوزراء وخاصة بعد تسجيل الضفة بالأمس 1000 إصابة في كافة المحافظات.

الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، قال إن الإغلاق سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة في مواجهة فيروس "كورونا" الذي سجل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الحالي.

وبين نمر أن الإغلاق سيشمل كافة مناحي الحياة باستثناء المخابز والصيدليات، وسيتم منع الحركة في الشوارع إلا للضرورة القصوى، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، إضافة إلى وضع حواجز المحبة على مداخل بعض المدن.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المنتشرة على مداخل المدن والبلدات والمخيمات، ستعمل على تطبيق قرار رئيس الوزراء والجهات المختصة، وستعاقب المخالفين ضمن اللوائح والقوانين التي أقرت في حالة الطوارئ المعلنة.

ودعا المواطنين إلى الإلتزام بقرار الإغلاق لمنع تفشي الفيروس، موضحا أن هناك سلسلة من الإجراءات العقابية والمخالفات التي أقرت للمخالفين أو المحال التجارية، والمؤسسات والمركبات في حال عدم التزامهم بالتعليمات الحكومية التي أقرتها الحكومة والجهات المختصة ولجنة الطوارئ العليا.