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تعليق مدير "سي آي إيه" السابق بشأن اغتيال العالم الإيراني!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:36 - 28 نوفمبر 2020
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وصف جون برينان المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بـ"العمل الإجرامي المتهور للغاية".

وقال برينان على حسابه الشخصي على تويتر "كان عملا إجراميا متهورا للغاية، وينطوي على مخاطر انتقام مميت وجولة من الصراع الإقليمي، وسيكون من الحكمة على القادة الإيرانيين انتظار عودة قيادة أميركية مسؤولة إلى المسرح الدولي.

وتابع "لا أعلم إن كانت حكومة أجنبية سمحت أو نفذت مقتل فخري زاده، لكن عملا كهذا ترعاه دولة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وسيشجع المزيد من الحكومات على مثل هجمات مميتة كهذه ضد مسؤولين أجانب".

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