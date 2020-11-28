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سعر الدولار الامريكي في لبنان اليوم السبت 28/11/2020 –الدولار في انخفاض

  • فلسطين اليوم - لبنان
  • 09:24 - 28 نوفمبر 2020
الدولار في لبنان الدولار في لبنان
تقارير
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يهتم المواطنون في الوطن العربي عامة ً ولبنان خاصة بسعر صرف الدولار الامريكي في لبنان في السوق السوداء اليوم السبت 28/11/2020

السوق السوداء افتتحت صباح اليوم السبت 28/11/2020 على انخفاض بسعر صرف الدولار مسجّلا 8270 - 8320 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما كانت تسعيرته السابقة 8300 - 8350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

الليرة اللبنانية مقابل عدد من العملات اليوم السبت 28/11/2020

درهم إماراتي: بيع: 411.7642 شراء: 411.7642

ليك الباني بيع: 14.4314 شراء: 14.4314

جلدر جزر أنتيل 842.1601 شراء: 842.1601

بيزو أرجنتينى 18.9686 شراء: 18.9686

دولار أسترالي1,099.5587 شراء: 1,099.5587

جلدر أروبى 840.2278 840.2278

دولار باربادوسي 756.2050 756.2050

تاكا بنجلاديشى 17.8191 17.8191

دينار بحريني 4,011.1763 4,011.1763

فرنك بوروندي 0.7796 0.7796

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