سعر الدولار الامريكي في لبنان اليوم السبت 28/11/2020 –الدولار في انخفاض

يهتم المواطنون في الوطن العربي عامة ً ولبنان خاصة بسعر صرف الدولار الامريكي في لبنان في السوق السوداء اليوم السبت 28/11/2020
السوق السوداء افتتحت صباح اليوم السبت 28/11/2020 على انخفاض بسعر صرف الدولار مسجّلا 8270 - 8320 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما كانت تسعيرته السابقة 8300 - 8350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
الليرة اللبنانية مقابل عدد من العملات اليوم السبت 28/11/2020
درهم إماراتي: بيع: 411.7642 شراء: 411.7642
ليك الباني بيع: 14.4314 شراء: 14.4314
جلدر جزر أنتيل 842.1601 شراء: 842.1601
بيزو أرجنتينى 18.9686 شراء: 18.9686
دولار أسترالي1,099.5587 شراء: 1,099.5587
جلدر أروبى 840.2278 840.2278
دولار باربادوسي 756.2050 756.2050
تاكا بنجلاديشى 17.8191 17.8191
دينار بحريني 4,011.1763 4,011.1763
فرنك بوروندي 0.7796 0.7796