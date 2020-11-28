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وفاة مرشح فائز بانتخابات البرلمان المصري

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 09:23 - 28 نوفمبر 2020
وفاة مرشح فائز بالانتخابات المصري وفاة مرشح فائز بالانتخابات المصري
تقارير
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توفي المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب المصري بدائرة بنها وكفر شكر، رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، جمال حجاج، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت محافظة القليوبية، أمس الجمعة، عن وفاة النائب داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي، متأثرا بإصابته بالفيروس، حيث توقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

وفي وقت سابق نشر حجاج على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" تدوينة يعلن فيها عن إصابته بفيروس كورنا، قبل ساعات من إعلان فوزه بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ببنها وكفر شكر بالقليوبية.

وقال فيها أيضا: "أهالينا الأعزاء بدائرة بنها وكفر شكر.. أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لما قدمتموه لي ولزملائي في التحالف والخروج للتصويت لنا باكتساح، كما كان ظاهرا خلال يومي الاستحقاق الانتخاب".

 

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