ايران توجه رسالة خطيرة للأمم المتحدة ولمجلس الامن

وجهت الجمهورية الاسلامية "إيران" رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولمجلس الأمن تتحدث فيها عن "مؤشرات خطيرة على مسؤولية إسرائيلية" في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وحذرت إيران في الرسالة من "أي إجراءات متهورة" من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" خلال الفترة المتبقية من رئاسة دونالد ترامب.

وجاء في الرسالة أن إيران "تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه".

وأوضحت إيران في رسالتها أنها تتوقع من الأمين العام ومجلس الأمن التنديد بقوة بعملية الاغتيال و"اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الضالعين فيها".

في المقابل قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "اطلعنا على التقارير حول اغتيال عالم نووي إيراني بالقرب من طهران اليوم"، داعيًا إلى ضبط النفس وضرورة تفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة".

يذكر أن وزارة الداخلية الايرانية اعلنت رسميًا اغتيال العالم محسن فخري زاده، فيما اتهمت الجمهورية الايرانية، "اسرائيل" بالوقوف وراء اغتيال العالم الإيراني، وتوعدت بالانتقام من مرتكبي عملية الاغتيال.