ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حقيقة زيارة شاب من جنوب افريقيا للمسجد الاقصى مشيًا على الاقدام

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:07 - 28 نوفمبر 2020
حقيقة زيارة شاب من جنوب افريقيا للمسجد الاقصى مشيًا على الاقدام حقيقة زيارة شاب من جنوب افريقيا للمسجد الاقصى مشيًا على الاقدام
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تداول نشطاء فلسطينيين مقطع فيديو على لسان الشاب شهيد ستاكلا من جنوب افريقيا الذي أكد أنه قام بزيارة المسجد الأقصى المبارك مشيا على الاقدام في رحلة استمرت نحو عامين وشهرين.

وبعد تداول مقاطع الفيديو والصور للشاب الجنوب افريقي، كشف عدد من نشطاء جنوب افريقيا حقيقة كانت مخفية عن الشاب شهيد ستاكلا لم يكن يدرها الفلسطينيون.

وأوضح النشطاء من جنوب افريقيا، الحقيقة أن الشاب ستاكلا تمكن من خداع الفلسطينيين، واستطاع مقابلة رئيس الوزراء محمد اشتيه، تحت حجج واهية، فيما الحقيقة أنه محتال وعليه العديد من القضايا في بلاده".

ووفقا للصحفي الجنوب إفريقي فيصل سيد، الذي يعمل لدى عدة وكالات في جنوب إفريقيا، فإن شهيد ستاكالا خدع فلسطين.

وقال الصحفي في منشور عبر موقع "فيسبوك": "الرجل الجنوب إفريقي الذي التقى رئيس الوزراء الفلسطيني هو أحد المطلوبين في جنوب إفريقيا، والمحتال "شهيد" سرق مال الكثير من الناس الذين يريدون أداء مناسك الحج والعمرة".

وأضاف: "وقد ظهرت ضحاياه وقصصهم في برنامج فيصل سيد والعديد من وسائل الإعلام الأخرى التي حذرت الجمهور من سلوكه الإجرامي".

الأكثر مشاهدة

متعلقات