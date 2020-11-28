حقيقة زيارة شاب من جنوب افريقيا للمسجد الاقصى مشيًا على الاقدام

تداول نشطاء فلسطينيين مقطع فيديو على لسان الشاب شهيد ستاكلا من جنوب افريقيا الذي أكد أنه قام بزيارة المسجد الأقصى المبارك مشيا على الاقدام في رحلة استمرت نحو عامين وشهرين.

وبعد تداول مقاطع الفيديو والصور للشاب الجنوب افريقي، كشف عدد من نشطاء جنوب افريقيا حقيقة كانت مخفية عن الشاب شهيد ستاكلا لم يكن يدرها الفلسطينيون.

وأوضح النشطاء من جنوب افريقيا، الحقيقة أن الشاب ستاكلا تمكن من خداع الفلسطينيين، واستطاع مقابلة رئيس الوزراء محمد اشتيه، تحت حجج واهية، فيما الحقيقة أنه محتال وعليه العديد من القضايا في بلاده".

ووفقا للصحفي الجنوب إفريقي فيصل سيد، الذي يعمل لدى عدة وكالات في جنوب إفريقيا، فإن شهيد ستاكالا خدع فلسطين.

وقال الصحفي في منشور عبر موقع "فيسبوك": "الرجل الجنوب إفريقي الذي التقى رئيس الوزراء الفلسطيني هو أحد المطلوبين في جنوب إفريقيا، والمحتال "شهيد" سرق مال الكثير من الناس الذين يريدون أداء مناسك الحج والعمرة".

وأضاف: "وقد ظهرت ضحاياه وقصصهم في برنامج فيصل سيد والعديد من وسائل الإعلام الأخرى التي حذرت الجمهور من سلوكه الإجرامي".