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سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 28/11/2020 –انخفاض طفيف

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:58 - 28 نوفمبر 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم سعر الذهب في فلسطين اليوم
تقارير
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سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 28/11/2020، يحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 28/11/2020 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم السبت 28/11/2020

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 190.63 شيكل        $57.51

سعر الذهب عيار 22  174.74 شيكل        $52.72

اسعار الذهب عيار 21 166.80 شيكل        $50.33

اسعار الذهب عيار 18 142.97 شيكل        $43.14

سعر الذهب عيار 14  111.20 شيكل        $33.55

سعر الذهب عيار 12  95.31 شيكل  $28.76

اسعار أوقية الذهب     5,929 شيكل  $1,789

اسعار جنيه الذهب      1,334 شيكل  $402.61

اسعار كيلو الذهب      190,628 شيكل       $57,514

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

27 نوفمبر     190.63       166.80       142.97       111.20       95.31

26 نوفمبر     193.47       169.29       145.11       112.86       96.74

25 نوفمبر     193.10       168.96       144.83       112.64       96.55

24 نوفمبر     193.68       169.47       145.26       112.98       96.84

23 نوفمبر     198.00       173.26       148.51       115.50       99.00

22 نوفمبر     200.99       175.87       150.74       117.24       100.49

21 نوفمبر     200.99       175.87       150.74       117.24       100.49

20 نوفمبر     201.26       176.11       150.95       117.40       100.63

19 نوفمبر     201.16       176.02       150.87       117.34       100.58

18 نوفمبر     202.63       177.30       151.97       118.20       101.31

 

 

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