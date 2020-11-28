ترامب: دخول بايدن للبيت الأبيض لن يتم الا بشرط

حدد الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الجمعة، الشرط الذي يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن من دخول البيت الأبيض عوضًا عنه.

وقال ترامب: "لا يمكن لجو بايدن دخول بيت الأبيض، إلا إذا أثبت أن الأصوات التي أدلى بها في الانتخابات الرئاسية تم الحصول عليها بطريقة قانونية".

وأضاف ترامب في تغريدة له على تويتر: "يجب على جو بايدن أن يثبت أن 80 مليون صوت انتخابي حصل عليها بشكل قانوني وليس بشكل غير قانوني وأنها لم تكن بالتزوير".

وأضاف أن عمليات تزوير واسعة النطاق" وقعت في مدن ديترويت وأتلانتا، وفيلادلفيا، وميلووكي.

وقال الرئيس الأمريكي إنه من الواضح أن بايدن "لديه مشكلة كبيرة غير قابلة للحل".

يُشار إلى أن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020-2021 بنتيجة ساحقة ضد ترامب بلغت 56.88% مقابل 43.12% لدونالد ترامب.