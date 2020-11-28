البنتاغون يعطي أوامر لتحريك حاملة الطائرات "نيميتز" نحو الخليج

قررت وزارة الدفاع الأميركية وعبر قيادة العمليات البحرية إعادة تحريك مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي، وفقا لما صرّح به مسؤول عسكري أميركي لعدد من الصحافيين.

وكانت مجموعة "نيميتز" التي تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات وإنزال وتدخل، قامت بمناورات حربية من قاعدة غوام الأميركية غرب المحيط الهادئ وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلى مياه الخليج العربي من دون توضيح الأسباب.

إلا أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تحريك قاذفات جوية من نوع بي52 إلى المنطقة.

يذكر أن القرار الأمريكي جاء بعد عملية اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة أمس الجمعة.