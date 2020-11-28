روسيا تهدد امريكا وتتوعد بالرد

هددت روسيا في ساعة متأخرة من مساء امس الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتهاك مدمرة "جون ماكين" للحدود الروسية، واصفة الانتهاك بأنه استفزاز سافر.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في تصريح لها، أن انتهاك امريكا للمياه الاقليمية لروسيا الاتحاد لن يؤثر على الوضع القانوني لسيادة تلك المياه.

ويهدف الانتهاك الامريكي للمياه الاقليمية الروسية التشكيك في الوضع القانوني لخليج بطرس الأكبر وفقًا لبيان الخارجية الروسية التي أكدت أن واشنطن تعرف جيدا موقف روسيا بشأن تلك المياه والسيادة الروسية عليها.

وأضاف البيان: "ندعو الولايات المتحدة للامتناع عن المغامرات من هذا القبيل في المستقبل، وإلا فسيتحمل الجانب الأمريكي كامل المسؤولية عن التبعات المحتملة لتلك الأعمال".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تحتفظ بحق الرد على مثل هذه التصرفات الأمريكية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 24 نوفمبر الجاري عن انتهاك مدمرة "جون ماكين" الأمريكية للحدود الروسية في مياه خليج بطرس الأكبر بالشرق الأقصى الروسي.

وأضافت أن سفينة "الأميرال فينوغرادوف" الروسية المضادة للغواصات أجبرت السفينة الأمريكية على تغيير مسارها ومغادرة المياه الروسية.

ونفت الولايات المتحدة دخول سفينتها للمياه الإقليمية الروسية في إشارة ضمنية إلى أنها لا تعتبر خليج بطرس الأكبر مياها روسية.