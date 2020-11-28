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سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم السبت28/11/2020.. الدولار يهوي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:40 - 28 نوفمبر 2020
أسعار-الدولارمقابل الشيقل أسعار-الدولارمقابل الشيقل
تقارير
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تشهد اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل في فلسطين اليوم السبت 28/11/2020 ، انخفاضاً كبيراً على اسعار صرفها .

اغتيال العالم الايراني عصر امس الجمعة هوت بأسعار صرف الدولار وخاصة في ظل التهديدات الايرانية ، إضافة الى بدء الموجه الثانية من انتشار فيروس كورونا في العالم ومدى تأثيرها على سعر صرف الدولار .

وجاءت اسعار صرف الدولار الامريكي وباقي العملات مقابل الشيقل اليوم على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل: 3:31

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيقل: 4:68

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيقل: 3:95

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