حالة طقس فلسطين اليوم السبت: أجواء خريفية باردة والحرارة ادنى من معدلها العام

تشهد حالة طقس فلسطين اليوم السبت 28-11-2020 أجواء خريفية باردة بشكل ملحوظ في الجبال مع تواجد سحب متفرقة في السماء مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بحدود 2-3 درجات.

ووفقًا لطقس فلسطين فإن الأجواء في ساعات النهار ستكون خريفية باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في بقية المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

أما غدًا الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق مع سماء صافية غالباً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم الاثنين من المتوقع أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق مع سماء صافية غالباً.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.