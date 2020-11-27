دراسة صينية تحاول تبرئة ووهان من كورونا

زعم بحث صيني جديد أعده "معهد شانغهاي" للأبحاث البيولوجية أن سلالة من فيروس كورونا كانت قد تفشت في ثماني دول، قبل ظهوره في مدينة ووهان الصينية.

و بحسب البحث الصيني، فإن سلالة من فيروس كورونا تدعى "SARS-CoV-2"، كانت موجودة في أربع قارات قبل تفشي الفيروس في ووهان، و أن الانتقال الأول للفيروس بين البشر ربما حدث في شبه القارة الهندية

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على طريقة جديدة تحسب ببساطة عدد الطفرات في كل سلالة فيروسية

وكانت السلالات التي تحتوي على طفرات أكثر موجودة لفترة أطول، وتلك التي بها طفرات أقل تكون أقرب إلى السلف الأصلي لـ "Sars-CoV-2"

وخلص البحث إلى أن ووهان الصينية لا يمكن أن تكون الموقع الأول لانتقال Sars-CoV-2 من بشري إلى آخر

يذكر أن تقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن فيروس كورونا تفشى لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، في مدينة ووهان الصينية

وأحصيت نحو 61 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم رسمياً منذ ظهور الوباء وأكثر من 1,4 مليون وفاة

والدول التي سجلت أكبر عدد وفيات يومية هي الولايات المتحدة (1333) وإيطاليا (822) والبرازيل (691).