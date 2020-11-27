هارتس: "اسرائيل" ستقتطع ملايين الشواكل من اموال المقاصة الفلسطينية

كشفت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة أنه من المقرر أن يلتئم الكابنيت الإسرائيلي يوم الأحد المقبل لمناقشة تحويل أموال المقاصة الى السلطة، وخصم قيمة ما يتم دفعه للأسرى والشهداء من هذه العائدات.

وأوضحت الصحيفة إلى أن نحو 3 مليار شيكل ستستلمها السلطة الفلسطينية، بعد اقتطاع إسرائيل ملايين الشواكل.

و اشارت الصحيفة العبرية الى ان ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي، عقدوا اجتماعين مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد قرار عودة العلاقات لما كانت عليها الذي اتخذته السلطة قبل أيام.

ورجحت الصحيفة العبرية أن يشهد الأسبوع المقبل عقد لقاءات جديدة، بين قادة المناطق الفرعية بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومسؤولي الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهذه المناطق.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل طلبت من السلطة الفلسطينية إعادة التنسيق الأمني بشكل كامل بدون أي تحفظات، زاعمة أن إسرائيل حصلت على ما طلبت بهذا الخصوص.