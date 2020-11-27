الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه

توج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بطلاً لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما تغلب على الزمالك بنتيجة 2 – 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم بـ"ستاد القاهرة".

بادر الأهلي بالتسجيل عن طريق عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من ضربة رأسية متقنة، قبل أن ينجح شيكابالا في إدراك التعادل لفريق الزمالك في الدقيقة 30 من تسديدة صاروخية، وفي الدقيقة 86 تمكن أفشة من تسجيل ثاني أهداف الأهلي.

نهائي دوري أبطال إفريقيا أقيم للمرة الأولى في التاريخ من مباراة واحدة فاصلة ومصيرية لتحديد اللقب وليس بنظام الذهاب والعودة كما كان متبعاً على مدار السنوات الماضية، كما أنها المرة الأولى التي يجمع فيها النهائي بين فريقين من دولة واحدة.

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في حجز مقعده بنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق على الوداد المغربي بنتيجة 5 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما لحق الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي بعدما تفوق على الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 4 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وغاب عن صفوف الأهلي في مباراة اليوم، وليد سليمان وأليو ديانج وصالح جمعة، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما غاب عن صفوف الزمالك للسبب ذاته، الثلاثي محمود الونش ويوسف أوباما وعبدالله جمعة.