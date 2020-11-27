غزة: وزارة الاوقاف تدعو لاداء صلوات الجنائز في الساحات العامة

دعت وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية في قطاع غزة المواطنين إلى أداء صلوات الجنازة في الساحات العامة، و ذلك حافظا على حياة المواطنين بعد ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا.

و قالت الوزارة في تصريح صادر عنها: "نظرًا لازدياد الحالة الوبائية في قطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على أرواح الناس، تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين إلى أداء صلوات الجنازة في الساحات العامة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة".

كما طالبت الأوقاف المواطنين بالإسراع في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات، وعدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وإقامة صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب. مؤكدةً على عدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.

وفي ذات السياق شددت الوزارة على أنها ستتعامل بشدة مع جميع المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية أثناء أداء الصلوات المفروضة.

و نوهت الوزارة إلى أنه سيتم إغلاق المساجد غير الملتزمة ويتحمل المستهترين المسئولية الشرعية وإثم إغلاق المسجد.