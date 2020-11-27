المدلل: إيران ماضية نحو التقدم العلمي ولن تستطيع امريكا وإسرائيل إخضاعها

ادانت حركة الجهاد الاسلامي مساء اليوم الجمعة جريمة اغتيال العالم الايراني، محسن فخر الدين زاده، مؤكدة بأن عملية الاغتيال تأتي في إطار صراع الأدمغة بين اميركا و"إسرائيل" والغرب وبين الدول الإسلامية الحرة والمقاومة.

و قال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن الأعداء يحاولون التخلص من الكفاءات العلمية التي لها بصمات قوية في التقدم العلمي في الجمهورية الإسلامية.

و اوضح المدلل في حديث له عبر قناة القدس اليوم الفضائية أن إيران ماضية نحو التقدم العلمي في كافة المجالات، ولن يستطيع العدو الاميركي والصهيوني أن يُخضع دولنا العربية والإسلامية.

و أكد أن المعركة مستمرة لمحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران مع العدو الصهيوني والأمريكي.

و أضاف المدلل قائلاً: " نتنياهو يحاول أن يعيد ماء وجهه الذي أهرقته المقاومة الفلسطينية بتلويحه بتنفيذ عملية الإغتيال".

و قال إن هناك حساب مفتوح ما بين الجهاد الاسلامي والعدو الصهيوني ومعركتنا مع العدو لن تتوقف طالما هناك احتلال لأرضنا الفلسطينية.

و أكد القيادي بالجهاد أن ايران تستطيع أن ترد على هذه الجريمة رداً قاسياً كما أعلن قادتها الكبار