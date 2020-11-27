خبير: اغتيال العالم زادة يشير الى أن "اسرائيل" تمضي نحو التصعيد مع ايران

‏رأى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة أن اغتيال العالم النووي الايراني هو مؤشر قوي على أن "إسرائيل" ستمضي قدما في اتجاه التصعيد مع إيران.

و بحسب نافعة، فإن "اسرائيل" ستعمل المستحيل لجر الولايات المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية منسقة لمنشآت ايران النووية قبل مغادرة ترامب البيت الابيض.

و كانت وزارة الدفاع الإيرانية، اعلنت استشهاد العالم النووي محسن فخر زاده، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين إرهابيين قرب طهران، وأن محاولات الأطباء إنقاذ حياته لم تنجح.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت عن استهداف العالم النووي الايراني زادة إثر تعرضه لإطلاق نار وحارسه الشخصي، من قبل مسلحين مجهولين في منطقة بولوار مدينة "اب سرد" قرب العاصمة طهران.

وأفادت وكالة فارس الايرانية، أن العالم النووي فخري زادة نقل الى المستشفى وتم اسعافه ، ولم تعطي معلومات اضافية عن حالته الصحية حتى الساعة.

وأوضحت أن الاغتيال تم عبر تفجير، ثم اطلاق النار ، وقد اشتبكت القوى الامنية الايرانية مع المسلحين الارهابيين ، ما ادى الى مقتل 4 عناصر منهم خلال الاشتباك.

ونشرت وكالة مهر الايرانية بان، فخري زادة هو من العلماء المؤثرين في مجال الأبحاث العلمية في إيران، وهو على قائمة عقوبات الأمم المتحدة. واشارت الى ان رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو قد ذكره في أحد برامجه، فيما أعلنت وسائل إعلام صهيونية أن خطة لاغتياله فشلت قبل أعوام.