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اتفاق على صرف رواتب موظفي الاونروا كاملة الاسبوع المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:45 - 27 نوفمبر 2020
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تقارير
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أكدت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إنه سيتم صرف راتب كامل لموظفي الوكالة خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" في الضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان وغزة، في بيان صحفي: “انه خلال الاجتماع مع المفوض العام تم الاتفاق على نزول الرواتب كاملة لجميع موظفي الأونروا بحيث يبدأ الإعداد والعمل فيها من النواحي الفنية من الآن وستصرف في بحر الأسبوع القادم وفي موعد أقصاه الخميس المقبل”.

من جانبه، شكر رئيس اتحاد الموظفين بـ "أونروا" أمير المسحال كل من ساهم في إنهاء أزمة الوكالة، مؤكدا أن الراتب حق غير قابل للتفاوض.

وكان مفوض "أونروا" فيليب لازاريني قال أمس الخميس، إن الوكالة تمر بأزمة مالية غير مسبوقة.

 

 

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