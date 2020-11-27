ظريف: هناك مؤشرات على تورط "اسرائيل" في اغتيال فخري زاده

أدان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف بشدة العملية الإرهابية العمياء في اغتيال الشهيد محسن فخري زاده مؤكدا وجود مؤشرات تثبت تورط الكيان الاسرائيلي في عملية الاغتيال

وكتب محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر "هذا الجبن، وفي ظل مؤشرات خطيرة على دور الكيان الإسرائيلي، يُظهر رغبة الجناة اليائسة في إشعال فتيل حرب... تدعو إيران المجتمع

الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى وضع حد للمعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا

العمل الذي ينطوي تحت إرهاب دولة".

الى ذلك اصدر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف ، بيانًا ادان فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الشهيد محسن فخري زاده رئيس هيئة البحوث والابداع بوزارة الدفاع.

وزف وزير الخارجية محمد جواد ظريف نباء استشهاد هذا العالم البارز والمدير الناجح الى القائد العام للقوات المسلحة اية الله السيد علي الخامنئي والشعب الايراني العزيز وزملائه في وزارة الدفاع وخاصة عائلة هذا الشهيد العظيم.