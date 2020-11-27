رابط بث مباراة الاهلي والزمالك في نهائي ابطال افريقيا اليوم الجمعة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة من اهم المباريات في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا التي ستقام مساء اليوم الجمعة 27/11/2020 على استاد القاهرة الدولي.

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم بتاريخ 27-11-2020 في دوري أبطال أفريقيا ، نهائي القرن، لقاء الاهلي والزمالك، نهائي دوري أبطال أفريقيا، مباراة القامة اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يستضيف النادي الاهلي خصمه نادي الزمالك على ملعب القاهرة الدولي في ديربي القاهرة الافريقي، نهائي مصري خالص في عام 2020 من دوري أبطال أفريقيا، المواجهة المنتظره في زمن كورونا، والتي سوف تقام بدون الجماهير، الاهلي يريد اللقب التاسع والزمالك يريد اللقب السادس، ولكن علي أرضية الملعب اليوم سوف يكون اللقب مصري خالص، وعلى أرضية الملعب يتواجد 12 لقب من دوري أبطال افريقيا بين الاهلي والزمالك فقط، وسوف تبدا اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر مباراة الاهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة.

مشوار النادي الاهلي الي نهائي القرن

عشاق النادي الاهلي يطالبون باللقب التاسع، التاسعه يا أهلي ، كان مشوار النادي الاهلي قوية وصعب في الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا في رحلة البحث عن اللقب التاسع في تاريخ نادي القرن النادي الاهلي ، وقد تمكن الاهلي من الحصول علي المركز الثاني في المجموعة الثانية وذلك برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحده عن المتصدر نادي النجم الساحلي ، وبعد الاهلي المشوار في ادوار خروج المغلوب بالانتصار على نادي سن داونز في الذهاب على ملعبه من ربع النهائي بهدفين بدون رد ، وفي الإياب تعادل معه بهدف لمثله ، ثم بعد العودة للمنافسة من جديد بعد التوقف بسبب كورونا لاعب النادي الاهلي نصف نهائي قوي وحقق الانتصار خارج ملعبه على ملعب الوداد الرياضي بهدفين بدون رد، ثم في مواجهة العودة حقق الانتصار من جديد على الوداد بثلاث اهداف لهدف، واليوم المواجهة المنتظره في نهائي القرن من دوري ابطال اوروبا لن تكون مباراة اليوم مثل اي نهائي خاضه النادي الاهلي من قبل في البطولة ولكنه سوف يكون نهائي مختلف امام الغريم نادي الزمالك واليوم امام الاهلي لا بديل عن الانتصار والحصول على اللقب التاسع.

مشوار نادي الزمالك الي نهائي القرن

بينما نادي الزمالك هو الاخر كان المشوار من أجل الوصول نهائي دوري أبطال أفريقيا قوي وصعب في مجموعة أولي قوية والتي حصل منها هو الاخر على المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف نادي مازيمبي برصيد 14 نقطة، وقد تمكن نادي الزمالك من تحقيق الانتصار في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا على فريق الترجي التونسي حامل لقب البطولة بثلاث أهداف مقابل هدف، وقد خسر في الإياب بهدف وحيد ليتمكن من التأهل لنصف النهائي الذى لعبه من أمام فريق مغربي وهو نادي الرجاء والذى حقق الانتصار عليه في الذهاب بهدف وحيد خارج ملعبه، ثم في القاهرة حقق الزمالك الانتصار من جديد على فريق الرجاء بثلاث أهداف لهدف، الزمالك يريد اليوم تكرار نهائي السوبر المصري والذى حقق الانتصار فيها عن الاهلي بضربات الترجيح وقد حقق الفوز على الاهلي في مواجهة النصف الثاني من الموسم المنتهي بثلاث أهداف لهدف، وفي آخر ثلاث مباريتين حقق الزمالك الانتصار في مباراتين على الاهلي وخسر في مباراة لم يخضر فها الزمالك ، وسوف تنقل اليوم مباراة الزمالك والاهلي على قناة تايم سبورت الارضية وقناة بي ان سبورت الاولي وبي ان سبورت السابعة.

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