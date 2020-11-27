تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة غريمه الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب، في تمام الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وينتظر محبي الساحرة المستديرة ديربي القرن بين الأهلي والزمالك، وحرصًا من الهيئة الوطنية للإعلام على تلبية احتياجات المواطنين وإرضائهم، تقرر إذاعة المباراة على التردد الأرضي لقناة on time.

وبعد الإعلان عن إذاعة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر قناة "تايم سبورت"، على البث الأرضي للتليفزيون المصري، تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات ضبط القناة على التليفزيون الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت

- تردد القناة على النايل سات: يمكن ضبط قناة تايم سبورت على النايل سات من خلال التردد 11449 ومعدل الترميز 27500.

- تردد القناة على الأرضي: يمكن بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضي UHF 32.

خطوات تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك من خلال عدة خطوات، كالتالي:

- التأكد من تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على جهاز أو شاشة التلفزيون في المكان المخصص لذلك.

- فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون، من خلال زر نقل البث على قنوات الاستقبال الأرضي من ريموت التحكم.

- في كثير من الأحيان تكون قناة "تايم سبورت" مثبتة بالفعل على القناة الثانية، لذلك يجب التأكد أولا من وجودها مثبتة من عدمه.

- في حالة إذا كانت القناة غير مثبتة، اضغط على زر الإعدادات الموجود بريموت التحكم الخاص بالشاشة.

- ثم اضغط على الأيقونة الخاصة بالقنوات.

- اختر "توليف إعداد القناة".

- أخيرا ابحث عن كلمة "توليف تلقائي" واضغط عليها، ثم اختار بحث رقمي، وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.