إصابات بالرصاص والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية

أصيب 11 مواطناً بالرصاص المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية في كل من؛ كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت دجن شرق نابلس، بالإضافة إلى قمع الاحتلال لمسيرتين سلميتين في منطقة عين سامية بقرية كفر مالك، والمدخل الشرقي لقرية المغير شرق رام الله.

وذكرت وسائل اعلام محلية نقلا عن شهود عيان أن مواطناً أصيب برصاص الاحتلال المطاطي، والعشرات الآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003.

وقمع جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة الأسبوعية بطريقة وحشية، وأنهم وكانوا يتعمدون إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المنازل القريبة من المواجهات، بالإضافة إلى استخدام الرصاص المطاطي والمعدني والرصاص الحي ونصب الكمائن بين أشجار الزيتون لاعتقال المشاركين في المسيرة الأسبوعية، وأدى استخدام القنابل المسيلة للدموع إلى حالات اختناق جماعية بين كبار السن والنساء والأطفال.

وفي رام الله، أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة عين سامية بقرية كفر مالك شرق رام الله.

وأفادت وكالة وفا، أن عشرات المواطنين تجمعوا وسط القرية، وتوجهوا إلى أراضي عين سامية، إلا أن جيش الاحتلال منعهم من الوصول إلى المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.