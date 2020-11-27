سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة27-11-2020، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري أسعار صرف الدولا مقابل الجنيه السوداني، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، خلال تعاملات السوق "السوداء" السودانية اليوم الجمعة، وسط تفاقم أزمة نقص العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني

وزاد متوسط سعر الدولار في السوق السوداء إلى 268 جنيها مقابل 266، أمس الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.

وظل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني، ثابتا عند 55 جنيها للشراء مقابل 55.27 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترليني، في بنك السودان المركزي.

يأتي ارتفاع الدولار رغم قرارات اتخذتها الحكومة السودانية كان يفترض أن تؤدي لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وخفيف حدة تعاملات السوق السوداء.

وشنت الحكومة حملات أمنية مكثفة وألقت القبض على تجار عملة، كما بدأت البنوك السودانية استقبال تحويلات بنكية بالدولار لأول مرة منذ نحو 20 عاما.

أسباب ارتفاع الدولار

وأرجع الخبير الاقتصادي عادل خلف الله أسباب ارتفاع الدولار نتيجة للتوسع في مضاربات النقد الأجنبي، بجانب عدم تحقيق الوفرة في السلع.

وأضاف خلف أن هذا الأمر لن يسهم في بناء احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي".

أول تخفيض أسعار الوقود

ويوم السبت، أعلن القائم بأعمال وزير الطاقة والتعدين في السودان خيري عبدالرحمن، عن الأسعار الجديدة للوقود في البلاد، وتضمنت خفضا لثمن البنزين والديزل.

وأعلن القائم بالأعمال أن سعر البنزين أصبح 106 جنيهات للتر من السعر السابق البالغ 120 جنيها للتر، بانخفاض 14 جنيها للتر.

وقال عبدالرحمن إن سعر الجازولين انخفض من 106 جنيهات للتر إلى 99 جنيها للتر.

وكان السودان قد رفع، مطلع الشهر الجاري، أسعار الوقود المحلية إلى مثليها لمواجهة عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.3 مليار دولار على السودان.

سعر اليورو والإسترليني مقابل الجنيه السوداني

وارتفع سعر اليورو في بنك السودان المركزي إلى 65.582 جنيه للشراء، و65.909 جنيه للبيع، مقابل 65.468 جنيه للشراء، و65.795 جنيه للبيع، أمس.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي إلى 73.608 جنيه للشراء، و73.976 جنيه للبيع، مقابل 73.431 جنيه للشراء، و73.798 جنيه للبيع أمس.

أسعار الريال والدرهم مقابل الجنيه السوداني

وفي البنك المركزي السوداني، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء، كما بقي سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.