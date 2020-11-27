الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم شقيقان

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين على الأقل من مناطق متفرقة في الضفة، بينهم شقيقان.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ثوري ابراهيم أبو مرتضى، ومعتصم سامح أبو غنيم، والشقيقين عبد الرحمن طلب حج محمد، وعبد الرحيم طلب حج محمد، بعد مداهمة منازلهم في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس، والعبث بمحتوياتها.

ومن جنين، اعتقل جيش الاحتلال أربعة أسرى محررين وشابا وهم: الاسير المحرر عبد الجبار محمد أحمد جرار، والأسير المحرر محمد عمر مصطفى شهاب وكلاهما من مدينة جنين، والأسير المحرر إبراهيم طاهر محمد نواهضة من بلدة اليامون، والأسير المحرر سامر مصطفى جرادات من بلدة السيلة الحارثية، والشاب مهند زكارنة من بلدة دير غزاله، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من ليلة أمس، الأسير المحرر خالد فراج (32 عاما) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، قرب مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب المحافظة، بعد إنزاله من المركبة واحتجازه ثم اعتقاله.