غزة: حالتا وفاة وإصابة 922 حالة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة بغزة، حالتي وفاة و922 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في الايجاز اليوم لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أنها سجلت تعافي 270 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، لافتة أنها أجرت 2863 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن اجمالي تراكمي للمصابين 18333 إصابة، حيث بلغت الحالات النشطة 7993 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 10254 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 86 حالة وفاة.

ووفق الصحة، فإن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 302 حالة، مشيرة إلى أن من بينهم 98 حالة خطيرة وحرجة.