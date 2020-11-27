الاحتلال يعتقل القياديين عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، القياديين في حركة حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حماس الشيخ عبد الجبار جرار، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين، واعتقلت الأسير المحرر القيادي إبراهيم طاهر نواهضة، بعد دهم وتفتيش منزله.

والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان.

واستدعي لدى الاحتلال أول مرة عام 1983، واعتقل للمرة الأولى عام 1990، ثمَّ توالت اعتقالاته لتصل لـ30 مرة ولتبلغ أكثر من 14 عامًا، عانى خلالها من ظروف صحية.

ولا يزال الاحتلال يمنعه من السفر منذ فترة طويلة، كما أن الاحتلال اعتقل ولديْه أكثر من مرة، واعتقلته الأجهزة الأمنية في الضفة مرات عدة تعرض خلالها للتعذيب.

أما القيادي إبراهيم طاهر نواهضة، ولد عام 1965 واعتقل خلال فترة دراسته الجامعية، مرتين في الاعتقال الإداري، الأولى لمدة ستة أشهر، والثانية لمدة 3 أشهر.

وكان من أوائل من انضموا لكتائب القسام في محافظة جنين ومن نواة نشأتها الأولى، وقامت خليته المقدسية بخطف الجندي نسيم توليدانو، واتهم نواهضة بتمويل الخلية.

وبعد انكشاف أمر الخلية اعتقل نواهضة (1-6-1993) وخلال توجهه لزيارة شقيقته في مدينة جنين، واستمر اعتقاله حتى عام 2002م.

وتوالت بعد ذلك الاعتقالات لدى الاحتلال وأجهزة أمن السلطة تعرض خلالها للتعذيب الشديد.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت الحكومة في رام الله بفصله من وظيفته ووقف راتبه المستحق، كأسير محرر أمضى سنوات في سجون الاحتلال، ليترك بلا وظيفة أو مصدر دخل بعد كل سنوات التضحية والاعتقال التي قدمها، ليقوم الشيخ بعدها بفتح محل تجاري يعيل عائلته.