أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-11-2020- سعر عيار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-11-2020، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، أسعار الذهب في مصر، والتي ارتفعت عقب الزيادة العالمية عقب تصريحات أمريكية بتأخر طرح لقاح كورونا في الأسواق لنحو أسبوعين، وسنعرض لكم بالتفاصيل أدناه أسعار عيار الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الجمعة بمصر ليصل إلى 909.39 جنيها، مقابل 902.75 جنيه أمس الخميس، بزيادة قدرها 6.64 جنيه.

سعر عيار الذهب 21 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، 795.71 جنيه، مقابل 790 جنيها أمس، بزيادة قدرها 5.71 جنيه، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل ضبابية طرح لقاء كورونا في الأسواق، مع ارتفاع معدلات الإصابة عالميا.

سعر عيار الذهب 18 في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر شعبية في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، ليسجل 682.04 جنيه، مقابل 677.25 جنيه في ختام تعاملات الخميس، مسجلا زيادة قدرها 4.79 جنيه.باعت البنوك المركزية في أغسطس/آب 2020 ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، بحسب آخر إحصائية صادرة من مجلس الذهب العالمي.

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل أغسطس/آب ثم نزل لنحو 1900 دولار، ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.

وأضاف مجلس الذهب إن البنوك المركزية، تحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة نحو تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس/آب.

واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن. وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.

سعر عيار الذهب 14 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الجمعة نحو 530.48 جنيه، مقابل 526.75 جنيه أمس، وعيار 12 سجل 454.69 جنيه، وعيار 10 وصل إلى 378.91 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر ليسجل نحو 28,304.68 جنيه (1810 دولار) مقابل 28381.34 جنيه (1815 دولار) في ختام تعاملات أمس الخميس.

وقفز سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) ليصل 6,365 جنيه (407.04 دولار)، مقابل 6320 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس الخميس، بزيادة قدرها 45.58 جنيه.

ويتوقع المستثمرون مزيدا من الزيادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالبيانات الاقتصادية الضعيفة وتوجه الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات العديد من الدول لطرح حزم تحفيز اقتصادي جديدة، ما يترتب عليه زيادة في معدلات التضخم وانخفاض في سعر الدولار مقابل ارتفاع أسعار المعدن النفيس