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نادي جنين يهزم شباب الخضر ليتأهل للدور الربع النهائي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:54 - 27 نوفمبر 2020
نادي جنين نادي جنين
تقارير
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حقق نادي جنين الفوز على نظيره شباب الخضر، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، على ستاد ماجد أسعد، ليحسم بطاقة التأهل الأخيرة للدور الربع النهائي من دوري الشباب المركزي مواليد 2001-2002.

وأحرز هدفي جنين عبد الله الزيود في الدقيقة 54، وركان الحسين في الدقيقة 85، في حين سجل هدف الخضر ياسر إسماعيل في الدقيقة 23.

وبهذا الفوز التحق نادي جنين بأندية هلال القدس ومركز طولكرم وشباب السموع في الدور الربع النهائي.

وكان هلال القدس قد تغلب في وقت سابق على نظيره مؤسسة البيرة بنتيجة 2-0، وتفوق مركز طولكرم على أهلي الخليل 1-0، في حين حقق شباب السموع الفوز على ثقافي طولكرم 2-1.

هذا ومن المقرر أن تقام قرعة الدور قبل النهائي من البطولة وتحديد مواعيد المباريات في وقت لاحق.

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