سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الجمعة 27-11-2020 في السوق السوداء والبنك المركزي، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية كما جاء في تعاملات اليوم الجمعة في السوق السوداء والبنك المركزي، كما سنرفق لكم أدناع فيديو مخصص لأسعار صرف الليرة السورية وأسعار الذهب في سوريا.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدولار تراجعا بنحو 20 ليرة سورية في تعاملات اليوم الجمعة 27/11/2020 في السوق السوداء السورية.

جاء سعر صرف الدولار 2770 للشراء مقابل 2800 ليرة سورية للبيع.

وفي البنوك السورية استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.