بدء سريان الإغلاق الشامل في الضفة لمواجهة فيروس "كورونا"

دخلت الضفة المحتلة، صباح غد الجمعة، في الإغلاق الشامل في كافة محافظات الضفة الغربية لمدة 48 ساعة، للحد من تفشي فيروس "كورونا"، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إن الإغلاق سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة في مواجهة فيروس "كورونا" الذي سجل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح نمر أن الإغلاق سيشمل كافة مناحي الحياة باستثناء المخابز والصيدليات، وسيتم منع الحركة في الشوارع إلا للضرورة القصوى، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، إضافة إلى وضع حواجز المحبة على مداخل بعض المدن.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المنتشرة على مداخل المدن والبلدات والمخيمات، ستعمل على تطبيق قرار رئيس الوزراء والجهات المختصة، وستعاقب المخالفين ضمن اللوائح والقوانين التي أقرت في حالة الطوارئ المعلنة.

ودعا المواطنين إلى الإلتزام بقرار الإغلاق لمنع تفشي الفيروس، موضحا أن هناك سلسلة من الإجراءات العقابية والمخالفات التي أقرت للمخالفين أو المحال التجارية، والمؤسسات والمركبات في حال عدم التزامهم بالتعليمات الحكومية التي أقرتها الحكومة والجهات المختصة ولجنة الطوارئ العليا.