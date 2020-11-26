مصر: تعطل الدراسة بـ9 محافظات وإغلاق 5 موانئ جراء المنخفض

تسبب المنخفض الجوي الذي شهدته مصر، اليوم الخميس، إلى تعطيل الدراسة في 9 محافظات وإغلاق 5 موانئ بحرية في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، أن الدراسة تعطلت بمحافظات القاهرة، والإسكندرية ومطروح والبحيرة (شمال)، والجيزة (غرب القاهرة)، والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية (دلتا النيل/شمال).

وأغلقت السلطات المصرية، ميناءين بحريين بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد (شمال شرق)، فيما حظرت الصيد في محافظات البحيرة، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية.

كما تعطلت الدراسة في 8 جامعات وهي القاهرة، ودمنهور، والإسكندرية، ومطروح، وبنها، والجامعة الكندية، والجامعة العمالية، حسب المصدر ذاته.

ووجهت وزارة التنمية المحلية، مسؤولي المحافظات إلى رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، تأهبا لموجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

وتشهد مصر موجة طقس سيء صاحبها هطول أمطار وعواصف رعدية في عدة محافظات، أسفرت عن انهيارات بعقارات وخسائر في الأرواح، دون إحصاءات إجمالية رسمية بشأنها.